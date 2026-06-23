２３日の広島戦に先発の戸郷は５月１９日のヤクルト戦から３連勝中。６連勝した２３年以来の４連勝を狙う。戸郷の広島戦は通算２６登板９勝８敗。あと１勝で２ケタ勝利となる。これまでＤｅＮＡ（１０勝）、阪神、ヤクルト（ともに１３勝）とセの３チームから２ケタ勝利を挙げており、広島に勝てば４チームから２ケタ勝利となる。達成すれば巨人では１７年の菅野以来だ。巨人は４月８日にマツダで広島に勝利して、昨年から続