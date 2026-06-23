「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が22日、自身のインスタグラムやXを更新。「SHOOT BOXING 2026 act.3」の様子を投稿した。黒を基調としたエナメルのハイレグ衣装でラウンドガールを務めるショットをアップし「ご来場くださった皆さん、配信をご覧くださった皆さんありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。大会の結果も「スーパーライト級では