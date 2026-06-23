女優の瀬戸朝香（49）が22日までに、インスタグラムを更新。ダーツバーでリフレッシュする様子を公開した。投稿では、黒縁眼鏡に白いシャツを羽織ったカジュアルな姿で、ネオンサインが輝くバーの空間でくつろぐショットを披露。「私の束の間の“RefreshTime”」と題し、今、ダーツにハマっていることを明かした。「笑って騒いでこう言う時間たまには必要だ」とつづり、日常の中に息抜きの時間を大切にしている様子を伝えた。さら