警察によりますと22日午前7時すぎ、女性から「知人が刃物を振り回している」と110番通報がありました。現場は福岡市東区の住宅で、駆けつけた警察が首から出血した20代の女性と、女性の両親に取り押さえられた男を発見し、男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは福岡市東区のアルバイト吉田浩平容疑者（33）です吉田容疑者は女性と知人関係で、前日の夜から女性と両親が同居する現場の住宅に滞在しており、女性と