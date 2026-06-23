【ニューヨーク＝木瀬武】２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末１４８・０１ドル高の５万１７１２・７１ドルだった。値上がりは２営業日連続。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方から、買い注文が優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３５１・３３ポイント安の２万６１６６・６０だった。