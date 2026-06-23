女優鈴木保奈美（59）が22日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」にゲスト出演。海外の空港で職員にナンパされたという衝撃体験を告白した。この日、同番組では「おっちょこちょいSP」と題し、世界各地における爆笑映像やエピソードなどが紹介された。怪しい旅行客と税関職員の攻防について紹介したVTRの後、スタジオで「ゲストの皆様は税関で呼び止められたことはありますか？」と聞かれた鈴木は「私は、税関を出た