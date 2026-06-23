不動産投資で負けないためには、物件の管理状態をチェックすることが重要です。しかし、事前にどれだけ物件の管理状態をチェックしていても、購入後に「こんなはずでは…」というトラブルに気づくこともあります。物件購入後にできるリスクヘッジとしては、「管理組合の収支チェック」がおすすめです。本記事では、村野博基氏の著書『戦わずして勝つ不動産投資30の鉄則』（扶桑社）より一部を抜粋・編集し、管理組合の収支状況か