目指すのは次世代「RX-7」2026年6月14日、アフターパーツメーカーのResult Japan（リザルトジャパン）は公式X（旧Twitter）を更新し、NEOシリーズ第2弾となる「NEO-7」のモデリングが完了し、東京オートサロン2027で実車公開することを明らかにしました。近年、自動車業界では往年の名車を現代車で表現する“ネオクラシック”系カスタムが注目を集めていますが、Result Japanはそうした流れの中でも独自の存在感を示しているメ