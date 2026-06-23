敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手は22日（23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶり17号が飛び出すのか、注目が集まる。大谷は前日21日（同22日）に行われた本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打で打率.297。試合途中に代打を送られると、試合後は左膝にアイシング治