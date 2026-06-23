新潟市が能登半島地震の被災地で実施する予定の街区単位の液状化対策について、中原市長は6月22日の市議会で住民負担の内容を含めた実施要件について改めて検討する必要があると述べました。 将来的に再び液状化するリスクを低減させる街区単位の液状化対策では、1坪あたり5250円の住民負担と地権者全員の同意が実施要件となっています。 支払いが困難な世帯については費用負担を免除する方針も示されていますが… 【新潟市