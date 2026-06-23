サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦でチュニジアに２ゴール１アシストと大活躍したＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）に、イタリア１部の名門ＡＣミラン移籍が急浮上してきた。上田を巡ってはイングランド・プレミアリーグ勢を中心に関心が高まっているが、今度はイタリアの名門の名が挙がった。イタリアの著名ジャーナリスト、アレッサンドロ・ヤコボーネ氏が自身のＳＮＳで「１９９８年生まれの日本人選手で、