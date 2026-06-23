巨人の戸郷翔征投手（２６）が鬼門・マツダの壁を打ち破る。２３日の広島戦で自身４連勝を懸け先発。この日、広島入りした背番号２０は「交流戦が終わってから一発目。良い形で試合に入れたら」と力を込めた。昨季、チームは同球場で球団初のシーズン１０敗（２勝）と苦戦。自身も４登板で０勝３敗、防御率９・３１と悔しさを味わった。「なんとか打破しなきゃいけない。データなどをしっかり見て、過去のことはそんなに気にせ