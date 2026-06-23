左ヒザを痛めているサッカー日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）が、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで行われた２２日（日本時間２３日）の練習でピッチ上の軽めのジョギングを行った。１４日のオランダ戦で負傷した久保はこの日、チームメートとともに練習施設を訪れ、集合写真撮影に臨んだ。その後、全体練習には加わらず、室内でリハビリメニューなどをこなし、ピッチに出て左ヒザの感触を確かめるよ