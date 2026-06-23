【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝岡島智哉】日本代表は２２日、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、拠点のナッシュビルで公開練習を行った。＊＊＊「死ぬ気で勝ちにいくだけ」。スウェーデン戦を前に、ＤＦ菅原由勢は力を込めた。「Ｗ杯で負けていい試合なんてないし、日本代表の試合で負けていい試合もない」第２戦チュニジア戦で大勝（４〇０）し、１勝１分けの勝ち点