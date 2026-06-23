◎西武・仁志野手チーフ兼打撃コーチが、新たに就任した楽天・吉井監督にあいさつ。「筑波大大学院の同期生です。そろって授業を受けたりしていました。工藤（公康、元ソフトバンク監督）さんも一緒です」。そうそうたるメンバーです。◎23日の楽天戦に先発予定の西武・ワイナンスはグラウンドで取材に応じたが、東京ドームの場内は音楽など大音響。球団広報から「大きな声で」と促された助っ人は「LoudVoice？ワカリマシタ