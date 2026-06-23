演歌歌手の長山洋子（58）が22日、都内で新曲「羽後の恋唄」の発売記念イベントを行った。1年ぶりとなる新曲の題材は日本三大盆踊りの一つで、毎年8月に秋田県羽後町で行われる「西馬音内（にしもない）盆踊り」。これに合わせて、同町の観光大使に就任することも発表され、同町観光物産協会の佐藤良友会長から委嘱状を受け取った。佐藤会長は「歌い続ける限り任期です」といい、8月16日の同祭り初日にステージで歌う予定。