23日の広島戦（マツダ）で先発する巨人・戸郷が好投を誓った。鬼門の同球場では昨年4月11日に3回1/3で自己ワーストの10失点を喫するなど、通算4試合0勝3敗で防御率9・31。チームとしても昨季2勝10敗で、敵地での今季初登板へ「マツダはジャイアンツとしてもいい結果が生まれていない。なんとか打破しなきゃいけない」と力を込めた。前回10日の楽天戦で2年ぶりに完封勝利した勢いのまま乗り込む。