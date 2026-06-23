上半身の張りを訴えて欠場が続いている西武のタイラー・ネビン内野手が、25日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）から復帰する可能性が出てきた。西口監督が22日の楽天戦（東京ドーム）の試合後、今後の見通しについて「普通にいけば（25日の）仙台から出る予定です」と語った。4番打者として攻守でチームをけん引するネビンは、12日の巨人戦を最後に7試合連続で欠場。ただ、出場選手登録は抹消されておらず、22日の試合前