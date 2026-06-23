◇パ・リーグ西武7−8楽天（2026年6月22日東京Ｄ）西武は延長12回、今季チーム最長の4時間38分の激闘の末、今季3度目のサヨナラ負けを喫した。西口監督は試合後「今日は失点の仕方。四球からの失点は防げたと思う」と振り返り「本当に野球のね、最後の最後まで何があるか分からないっていう怖さを改めて思い知りました」と続けた。3、7、9回の失点はいずれも四球が絡んだ。7―7の延長12回には、2死無走者から石原に四