ＩＭＭ通貨先物６月１６日主要国通貨円の売り越し増加 円150132枚の売り越し 4314枚の売り越し増 ユーロ34353枚の買い越し 20421枚の買い越し増 ポンド71585枚の売り越し 7372枚の売り越し増 スイスフラン40058枚の売り越し 3393枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数13197枚の買い越し 11813枚の買い越し増 レバレッジド・ファンズ６月１６日主要国通貨円の売り越し減少 円112092枚の売り越し 2944枚の売