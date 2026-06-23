ＩＭＭ通貨先物６月１６日資源国通貨豪ドルが売り越しに転じる カナダ132901枚の売り越し 12902枚の売り越し増 豪ドル4125枚の売り越し 22285枚減少し売り越しに転じる ＮＺドル45161枚の売り越し 13590枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ６月１６日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ67668枚の売り越し 6997枚の売り越し増 豪ドル38548枚の買い越し 456枚の買い越し増 ＮＺドル22454枚の売り越