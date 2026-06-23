NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4202.70（-43.20-1.02%） 金８月限は続落。時間外取引では、レバノン情勢の先行き不透明感を受けて売り優勢となった。その後はイスラエルと親イラン武装組織ヒズボラの停戦合意が下支えになった。週明けは米国とイランの協議進展を受けて押し目を買われた。日中取引では、ドル安一服を受けて戻りを売られた。 MINKABU PRESS