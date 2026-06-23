NY株式22日（NY時間16:28）（日本時間05:28） ダウ平均51712.71（+148.01+0.29%） S＆P5007472.79（-27.79-0.37%） ナスダック26166.60（-351.33-1.32%） CME日経平均先物73230（大証終比：+370+0.51%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は上昇もＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは大幅安となった。ＩＴ・ハイテク株については、今週決算を控えたマイクロン＜MU＞は上昇してい