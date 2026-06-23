リーグ2位の7勝を挙げている山野が、23日の阪神戦（甲子園）に先発する。昨年4月10日に同球場で先発も、3回途中で降雨のためノーゲームに。記録上は今回が“プロ初”の甲子園となり、「歓声とかを楽しみながら投げたい」と目を輝かせた。高川学園（山口）3年夏以来の聖地。1・5ゲーム差で追う首位チームとの対決に合わせて先発ローテーションが再編され、初戦を任された左腕は「長いイニングを投げることを第一に考えたい」