日本テレビで21日に放送されたサッカーW杯北中米大会の日本―チュニジア戦の平均世帯視聴率が30・2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが22日、分かった。1月3日放送の同局「箱根駅伝・復路」と並び、今年放送された全番組で1位タイ。瞬間最高は37・0％で、試合終了時の午後2時55分に記録。個人視聴率は22・5％だった。占拠率は62・6％。前4週の平均5・6％という、本来数字が取れない日曜昼では異例の数値となった。