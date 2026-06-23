巨人に新加入した小笠原が、今週末にも2軍戦で移籍後初登板する見込みとなった。2年ぶりに日本球界に復帰し、21日に初ブルペン投球を行った左腕は、2軍調整を経て1軍登板する見込み。ファーム・リーグで26〜28日に開催される阪神との3連戦（SGL尼崎）中の登板が見込まれ、橋上監督代行は「そこで投げる可能性は十分にある」と見通しを明かした。主力やベテランが2軍調整する場合、ホームで登板する例が多いが「日程的にビジタ