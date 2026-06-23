6月加入した2人の新外国人について、DeNA・相川監督が状態を上げてから1軍に合流させる考えを示した。先発候補の最速158キロ右腕・ビドは21日のファーム・リーグ西武戦で移籍後初登板し2回1安打1失点。1軍合流の目安について「実戦から離れているので、（2軍で）3、4回の登板は考えられる」と1カ月ほどかかる見通しを示した。中軸候補のエンカーナシオンはファーム・リーグで3試合9打数1安打で「状態が良くない中で1軍に上がっ