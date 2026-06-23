中央競馬は本格的な夏競馬シーズンに突入。今週末に福島、小倉開催が同時に開幕する。注目の2歳馬を紹介する「Roadto2027」は日曜福島5R（芝1800メートル）でデビューする東西の素質馬をピックアップ。美浦からは好調・田中博厩舎がレッジェランツァ（牡）を送り込む。シスキンは種牡馬となった初年度の21年、アクシデントがあって20頭の交配にとどまった。血統登録産駒はわずか7頭。その中からJRAで4頭が勝ち上がり、阪神