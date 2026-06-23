日本陸上倶楽部の瀬古利彦会長（69）が22日、都内で行われた総会で日本陸連の有森裕子会長（59）と対談を行った。開催中のサッカーW杯北中米大会についても語り、瀬古氏は「興味が湧いたのは本田圭佑の解説！めっちゃ面白いね。“11番めっちゃやばい”とか、あんなこと言えるのがね」と興味津々。箱根駅伝やマラソンの解説者でもあるだけに「もう変える！箱根駅伝の解説。“黒田朝日めっちゃやばい”とか言って」と本田流の解