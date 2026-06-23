◇パ・リーグ楽天8―7西武（2026年6月22日東京Ｄ）台湾プロ野球・楽天のチアグループ「RakutenGirls」がダンスパフォーマンスで球場を盛り上げた。楽天の球団公式チア「東北ゴールデンエンジェルス」とコラボ。セレモニアルピッチに登場した唯一の日本人メンバーの高橋佳帆はかつてエンジェルスでも活動していた。惜しくもワンバウンド投球となったが「こうやって凱旋する機会をいただけて、緊張と感動が入り交じって