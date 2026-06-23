ヤクルト・池山監督が4年ぶりのリーグ制覇へ、ベテランの力が不可欠だと説いた。W杯に出場しているサッカー日本代表の長友を引き合いに、存在の大きさを強調。チームでは36歳の中村悠が同じ役割を担っている。「日本も世界レベルになってきたから面白い」とW杯をチェックしていて、39歳の長友について「経験豊富な選手。（存在は）強みでもあるし、歴史として語り継がれていかないといけない。世界の頂点を目指すには経験が若