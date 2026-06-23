【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い タイパやコスパ、スマートな恋愛がもてはやされるこの時代に、これほどまでに泥臭く、圧倒的な熱量で家族を守ろうとした男がいただろうか。 6月21日（日）に放送された『新婚さんいらっしゃい！』に登場した夫は、爽やかな空手道場の先生。しかし、彼がバツ２のシングルマザーである妻、そして娘を心配する厳格な父