◇パ・リーグ西武7−8楽天（2026年6月22日東京Ｄ）西武は延長12回、今季チーム最長の4時間38分の激闘の末、今季3度目のサヨナラ負けを喫した。そんな中で打線では渡部聖弥が自身初の1試合4安打と気を吐いた。0―0の3回に左中間に先制の6号ソロ。前日21日のオリックス戦で約1カ月半ぶりの一発となる5号3ランを放ったばかり。出場2試合連続アーチは昨年記録したが、2日連続の本塁打は自身初だ。さらに6回にはバックス