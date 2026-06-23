7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオンシップに出場する侍ジャパン大学日本代表28人が22日、発表された。最速152キロを誇る大商大・中山優月内野手（3年）は、代表候補合宿の追加招集組から選ばれ「持ち味のユーティリティーさをアピールできた」と振り返った。鈴木英之監督は「内野手で登録して投手も。両方やってもらうつもりでいます」と二刀流での起用を示唆した。また、青学大の右腕・鈴木泰