確信を持った予言だ。日本代表DF長友佑都(FC東京)は、“愛弟子”であり、ウイングバックというポジションでチームのために献身的に戦うMF堂安律(フランクフルト)の姿勢を称賛した。チュニジア戦に向けた選手ミーティングで長友は、オランダ戦後にDF吉田麻也、MF南野拓実というメンバー外の2人が選手の使用したスパイクを磨き、裏方として片付けをしていた姿を伝え、改めてチームの団結を促した。その話を聞きながら何度もうな