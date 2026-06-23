“12人目の選手”として一緒に戦っている。日本代表DF長友佑都(FC東京)はオランダ戦でもチュニジア戦でも、ベンチの一番前で、時にはベンチも飛び出してピッチ上の選手たちを鼓舞し続けた。「ピッチの中は実質、12人で戦っている」。そう冗談めかしながらも、「一緒に戦っているんだ、一人じゃないんだと。孤独感を味わわせない」ための言動であることを強調した。前に出すぎるがあまり、チュニジア戦では試合開始早々に主審か