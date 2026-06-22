花王のスキンビューティ第1研究所が、 周囲の水分を引き寄せ角層水分量の増加を促すウォーターキャプチャリングスキン（捕水肌）技術を構築した。同技術により、従来の水分を補い保持する、という保湿アプローチとは異なる、長時間うるおいを継続させるスキンケア製剤の開発が期待できるという。【画像をもっと見る】同社は、化粧水塗布後のみずみずしさが継続しないという生活者の声をもとに、 肌の最外層でうるおいとバ