イタリアのシューズブランド「ペリーコ（PELLICO）」が2026年秋冬コレクションを発表した。7月から9月上旬にかけて順次発売する。【画像をもっと見る】今シーズンのレザーシューズは、ブーツ、パンプス共に素材の「柔らかさ」を追求。特にブーツは、これまでは直立した際のシルエットの美しさを重視した硬い素材を使用していたのに対し、ルーズソックスのようにたわませて履くことができる柔らかなレザーを採用したアイテムを