■倉元 177円(+50円、+39.4％) ストップ高 倉元製作所 [東証Ｓ]がストップ高。前週末19日の取引終了後に、子会社ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイトが、中国ポリロックス・ケミカル（広東聚石化学）グループのポリロックス・ケミカル（香港）と「ペロブスカイト太陽電池プロジェクト投資枠組み協定書」を締結することを決議し、協定書締結に先立ち30万ドルの前受金を受け取ったと発表したことが好感された。倉元は、