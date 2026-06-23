■ＴＯＴＯ 9,315円(+925円、+11.0％) ＴＯＴＯ [東証Ｐ]が続急騰。22日付の日本経済新聞朝刊で「半導体製造装置向け部材事業に今後5年程度で800億円規模を投資する」と報じられており、これを好材料視した買いが入った。記事によると、数世代先とされる回路線幅1ナノメートル（10億分の1メートル）台の演算用ロジック半導体の製造技術に焦点を当てた研究開発を進めるとしており、半導体関連事業を牽引役と