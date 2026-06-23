7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。「THE MUSIC DAY 2026」にて、世界のトップスター、ブルーノ・マーズの「THE MUSIC DAY」初歌唱が決定！16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5,000万人突破、2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7