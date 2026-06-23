ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会を戦う日本代表は、現在グループリーグ2戦を終えて1勝1分け。総得点の差でオランダに次ぐ2位となっている。英公共放送「BBC」は公式サイトで、決勝トーナメントの組み合わせをリアルタイムで更新中。暫定のものではあるが、日本を待ち受ける相手にファンから嘆きの声も上がっている。F組の日本は初戦でオランダに2-2のドロー、2戦目ではチュニジアに4-0と完