ブルーノ・マーズが、7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）に出演決定した。【写真】ブルーノ・マーズとレディー・ガガがグラミー賞で「夢のカリフォルニア」を披露本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。総合司会は14年連続となる櫻井翔。16度のグラミー賞