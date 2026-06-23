ファーム再調整中の巨人・吉川尚輝内野手（３１）がミニキャンプを敢行している。１５日の登録抹消後は実戦を離れて連日のように振り込みとハードトレーニングを続ける。「身体のバランス」を復調へのキーワードに掲げて汗を流す背番号２を、野手担当の内田拓希記者が「見た」。再起への思いがほとばしっていた。ファーム合流２日目となった１８日のＧ球場。吉川は気温３０度に迫る室内でマシンと向き合い、バットを振り続けた