◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）今週から本格的に夏競馬が開幕する。サマー２０００シリーズ第１戦の函館記念（２８日、函館）で小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸厩舎＝が、ファウストラーゼンとの初コンビで臨む。先週２１日に今年２０勝目を挙げるなど、成長著しい４年目の若手女性ジョッキーが活躍の要因、４度目の重賞への挑戦の意気込みなどをたっぷり語った。デビュー４年目