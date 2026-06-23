巨人・則本昂大投手（３５）が２７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）でリーグ戦再開後初登板を迎えることが２２日、分かった。自身の交流戦最終登板を終えた翌日の１０日に登板機会なしのため出場選手登録を抹消されており、中１７日でマウンドに上がる。前回９日の古巣・楽天戦（楽天モバイル）では移籍後最多１２６球を投じ、６回１／３を２失点で白星。史上２４人目の１２球団勝利を達成していた。ここまで８試合に先発し、２勝３敗、防