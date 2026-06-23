【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝後藤亮太】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行った。＊＊＊体調不良でチュニジア戦の前日練習、同戦を欠場したＦＷ町野修斗が、別メニューながら、グラウンド上での練習を再開。練習後に取材に応じ「熱はかなりありました。ギリギリまでやれることはやったがダメでした」と明