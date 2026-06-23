◇パ・リーグ西武7−8楽天（2026年6月22日東京Ｄ）アイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバーで、タレント・歌手の小関舞（24）が22日、自身のインスタグラムを更新。同日に東京ドームで行われた楽天―西武戦を生観戦したことを報告した。小関は西武の小関竜也2軍監督の長女。試合は延長12回、試合時間4時間38分の大激戦となった。小関は西武のユニホーム姿で観戦する写真とともに「延長12回、4時間半超え