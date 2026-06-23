ニュースキャスターの大越健介が、22日放送のテレビ朝日の報道番組『報道ステーション』（月〜金後9：54〜11：10）を休演した。【動画】ぎこちなさもかわいい！下村彩里アナ『報ステ』で“全力”「エッホエッホ」番組冒頭、小木逸平アナ、安藤萌々アナが2人で登場。「大越キャスターは本日、取材のためお休みです」と理由を説明。その後、最初のトピックスの「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の話題へ移った。