［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ「なぜこれほどの選手がオランダ戦に出ていなかったんだ」チュニジアは、いや世界が驚いたのではないだろうか。日本代表が４−０で大勝した北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のチュニジア戦、今大会初出場で躍動したのがボランチで先発した田中碧だ。前線までかけ上がって先制点に絡めば、縦につける見事なパス